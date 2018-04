Lezing over 'Congo's gewelddadige vrede' 11 april 2018

In het bezoekerscentrum Het Grote Netewoud (Watermolen 8) gaat op dinsdag 17 april om 19.30 uur een lezing door met als thema'Congo's gewelddadige vrede'.





Gastspreker is Kris Berwouts, op uitnodiging van de Meerhoutse Ontwikkelingssamenwerking, het gemeentebestuur en Vormingplus Kempen. De toegang is gratis.





Berwouts ontleed vakkundig het slagveld van de Eerste Afrikaanse Wereldoorlog tussen 1996 en 2002.





In deze lezing geeft Berwouts in vogelvlucht een uiteenzetting over de verschillende zaken die de huidige stabiliteit in Congo enerzijds bepalen en anderzijds onder druk zetten.Kris Berwouts (1963) studeerde Afrikaanse taalkunde en geschiedenis in Gent. Hij werkte 25 jaar voor verschillende Belgische en internationale ngo's en bouwde een stevige reputatie op als Centraal-Afrikakenner, gespecialiseerd in de vredes- en democratiseringsprocessen in de regio. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig consultant en schrijver. (EJM)