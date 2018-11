Leerlingen De Duizendpoot nemen dit schooljaar afscheid van oude school Redactie

12 november 2018

Het gemeentebestuur werkt aan een masterplan om op de site van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot in de Schoolstraat een multifunctioneel complex te bouwen. Naast nieuwe schoolgebouwen zal er op de site ook plaats gemaakt worden voor kinderopvang, sportactiviteiten en de muziekacademie. De bouw van nieuwe schoolgebouwen is nodig om het hoofd te bieden aan de grote leerlingenaantallen en de nood aan modernere schoolgebouwen.

Dit schooljaar gaan de leerlingen, leerkrachten en directie van De Duizendpoot op gepaste wijze afscheid nemen van de oude schoolgebouwen waarin vele generaties Meerhoutenaren school liepen. “Een heel schooljaar lang zetten de leerlingen en leerkrachten van De Duizendpoot projecten op touw om op gepaste wijze afscheid te nemen van het oude schoolgebouw. Op dit ogenblik is de gekende streetartkunstenaar Joachim Lambrechts aan de slag op de zijgevel van het schoolgebouw in de Schoolstraat. Hij maakt er een levensgrote tekening op vraag van de school. Joachim zal de leerlingen inwijden in de kunst van de street art. Een superleuke attractie voor onze leerlingen. Ook onze Meerhoutse kunstenaar Marc Janssen neemt een gevel voor zijn rekening.”, zegt directeur Wim Wilms. (EJM)