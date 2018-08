Latino-avond aan Zomerbar 09 augustus 2018

02u41 0

Op en rond het terras aan de vistrap aan de watermolen in Meerhout staat zaterdag 11 augustus de Zomerbar aan de Nete een Latino-avond op het programma. Vanaf 17 uur zal het er zwoel aan toe gaan. Zomerse drankjes en heerlijke tapas brengen het publiek ongetwijfeld in de juiste sfeer. De Zomerbar blijft geopend tot 23 uur. De opbrengst komt integraal ten goede aan de restauratie van de watermolen. De Zomerbar is gelegen aan Watermolen 8 in Meerhout. (EJM)