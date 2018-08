Lasershow vervangt vuurwerk bij 17de Kattenfeesten 17 augustus 2018

02u33 0

De afsluiter van de 17de editie van de Kattenfeesten zal iets anders zijn dan bij voorgaande edities. Daar waar de Kattenfeesten al 16 keer afgesloten werden met een fameus vuurwerk, zal dat volgende zaterdag (18 augustus) niet het geval zijn. Door de aanhoudende droogte en het bijhorende brandgevaar heeft burgemeester Jos Engelen, in overleg met de brandweer, beslist om het vuurwerk niet te laten doorgaan.





"Wij zochten en vonden een alternatief en bieden in de plaats een lasershow aan. Zo kunnen de inwoners van Meerhout en omstreken toch genieten van een spetterend spektakel, maar dan in veilige omstandigheden", aldus schepen van Cultuur Jan Melis (CD). Het Meerhouts gemeentebestuur is de organisator van de Kattenfeesten.





De Markt wordt vanaf zaterdagmiddag verkeersvrij gemaakt voor de Kattenfeesten. Het jaarlijkse volksfeest zal ook dit jaar de terrasjes rond het marktplein en de kiosk weer doen vollopen. Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen en ballonnenclown Stekke. Daarnaast brengen Tjoeby by Light, Tom, Tom & de Bombardon, Gekke Jorre, Danz'Arte, Mr. Sousa & The Barracuda's, clowbn Öscr, Kleiatelier, Sweeper en de Vuurelf allerlei spetterende straatacts.





Even voor 15 uur zal presentator Eddy Van den Bergh de eerste muzikale gast voorstellen: Jacko Bond zingt Marva. Daarna volgen om 17.15 uur The Bizzy Bees, om 18.45 uur Lost Heroes en om 22 uur Domino. (EJM)