Laatste Zomerbar aan de Nete 24 augustus 2018

De laatste editie van Zomerbar aan de Nete, een organisatie van Natuurpunt, heeft als thema Chill & Grill Night. Komende zaterdag is de Zomerbar aan de vistrap aan de watermolen (Watermolen 8) open van 17 tot 23 uur. Er kan dan aangeschoven worden aan de barbecue met ecologisch verantwoord vlees en groentenbuffet aan 17 euro voor 2 stukken vlees of 12 euro voor 1 stuk vlees. Inschrijven kan via tel.nr. 014/21.34.50. Er zijn ook vegetarische burgers verkrijgbaar. De toegang is gratis. De opbrengst van de Zomerbar aan de Nete gaat integraal naar de renovatie van de watermolen die binnenkort van start gaat. (EJM)