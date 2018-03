KWB Berg steunt Help Brandwonden Kids 06 maart 2018

02u43 0

De KWB-afdeling van Meerhout-Berg schenkt 500 euro aan de vereniging Help Brandwonden Kids. De cheque-overhandiging vond plaats tijdens een KWB-wijkmeestersvergadering in zaal De Kapel. Bestuursleden van Help Brandwonden Kids gaven een korte toelichting bij de werking van hun vereniging. Het door KWB Berg geschonken bedrag is de opbrengst van een concert door Johan Verminnen, dat de vereniging eind 2017 organiseerde. De KWB-afdeling heeft daarmee een mooie traditie opgebouwd. De opbrengst van de succesvolle concerten in de parochiekerk van Meerhout-Berg wordt telkens aan goede doelen besteed. Meermaals trad Will Tura er op, later volgden Willem Vermandere en Johan Verminnen. Op 8 december 2018 is Albert Hammond te gast. Kaarten voor dat concert kunnen besteld worden bij Martin Lodewijckx, tel. 0497/81.23.34.





(EJM)