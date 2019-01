Kindernamiddag Springplaneet in 't Gildenhuis Jean Eykmans

22 januari 2019

De Springplaneet en zaal Gildenhuis organiseren indoor kindernamiddagen op 26 en 27 januari en op 23 en 24 maart. Ouders en kinderen kunnen op zaterdag 26 januari van 13 tot 19 uur en op zondag 27 januari van 11 tot 17 uur in ‘t Gildenhuis (Beerstraat 54) terecht. Er staan dan tal van springkastelen opgesteld voor kleine en grote kinderen. Daarnaast zijn er ook diverse spelletjes en grimage, glittertattoos, is er drank te krijgen en kan men smullen van lekkere pannenkoeken. De inkom per kind bedraagt 3 euro, volwassenen mogen gratis binnen. Info: Gildenhuis, tel. 0494/43.26.20.