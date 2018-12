Kinderen zingen massaal 2018 vaarwel

31 december 2018

In Balen, Laakdal en Meerhout trokken op de laatste dag van het jaar de kinderen massaal de straat op om 2018 vaarwel te zingen. In het Balens gehucht Hulsen verwelkomde de lokale KWB-afdeling de nieuwejaarkezoetezangers in een tentje aan het parochiecentrum. Daar werden de kinderen getrakteerd op warme chocomelk en een hotdog. In Laakdal zette de bib en het gemeentehuis de deuren wagenwijd open en schonk de zingende groepen een hippe Zingzak waarmee ze de straten konden afgaan en hun gekregen snoepjes in deponeren.

Ook Meerhout houdt met het Nieuwejaarkezoetezingen een lange en goede traditie in ere. In de voormiddag trokken de kinderen door de gehuchten Gestel, Zittaart en Berg. In Gestel stelde harmonie Sint-Jorisgilde een tentje op aan de pastorij en verwelkomde er zingende kinderen en begeleidende ouders. Tegen het middaguur werd het centrum van de gemeente overstelpt door honderden kinderen en volwassenen die langs de horecazaken en de woningen trokken. In het gemeentehuis klopte burgemeester Jos Engelen zijn laatste uren als burgervader en was er voor het laatst in zijn politieke carrière de gastheer, vergezeld van zijn schepenen. De muzikale jeugdverenigingen Yota en Orbis Musicana staken er graag een handje toe om de zingende kinderen te vergasten op een warme chocomelk. Ook de horecazaken deden letterlijk hun duit in het zakje. Café Magazijn, De Kroon en ‘t Gildenhuis deelden honderden snoepjes uit, in de Delhaize kreeg ieder kind een zakje chips van een charmante verkoopster en in brasserie De Met kreeg ieder kind een heerlijke donut.