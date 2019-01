Kinderen overrompelen de Springplaneet in ‘t Gildenhuis Jean Eykmans

28 januari 2019

De feestzaal van ‘t Gildenhuis in de Beerstraat werd 2 dagen na mekaar overrompeld door uitgelaten kinderen, vergezeld van hun ouders. In de zaal had Marc Stesses van de Springplaneet - een bedrijf dat in Meerhout gevestigd is - tal van springkastelen opgesteld. Zowel op zaterdag als op zondag telde men telkens een honderdtal dolenthousisaste kinderen. Mede door het slechte weer het voobije weekend besloten vele ouders zelfs twee dagen na mekaar met de kids naar ‘t Gildenhuis te trekken. Voor slechts 3 euro mochten de kinderen van alle springkastelen gebruik maken. Daarnaast werden er spelletjes gespeeld, was er grimmage, glittertattoos en kwam men handen te kort om de lekkere pannenkoeken te bakken voor de jonge bezoekers.

‘t Gildenhuis en De Springplaneet organiseren op 23 en 24 maart aanstaande opnieuw een gelijkaardige tweedaagse indoor-speldag.