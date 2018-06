Kijken achter de schermen tijdens Roefeldag 28 juni 2018

124 jongens en meisjes uit de vierde, vijfde en zesde leerjaren van de Meerhoutse lagere scholen namen gisteren deel aan de Roefeldag. De jongeren kregen de gelegenheid om achter de schermen te kijken van 22 bedrijven, horeca-zaken, gemeentelijke werkplaatsen, tot in het kantoor van de Meerhoutse burgemeester toe. Het initiatief ging uit van de gemeentelijke jeugddienst. "De kinderen krijgen een unieke kans om actief deel te nemen aan de volwassenwereld. Het is meer dan een opendeurdag, ze kunnen daadwerkelijk zelf actief deelnemen. En door de datum van tijdens de grote vakantie naar een dag op het einde van het schooljaar te verplaatsen is het aantal jongeren dat deelneemt meteen verdubbeld", zegt Bram Laurent van de jeugddienst.





Het aanbod was zeer verscheiden. In kleine groepjes stapten de kinderen binnen in een kapsalon, een schoenmakerij, een warenhuis, een bedrijf gespecialiseerd in graszoden, een restaurant, een drankshop, een duivenhotel, zelfs tot in het woonzorgcentrum, de gemeentelijke werkplaats, bij de lokale fotoclub, een B&B, de politie en het documentatiecentrum van Natuurpunt aan de watermolen. In eetcafé Gildenhuis in de Beerstraat stonden er pannenkoeken op het menu. Na het maken van het deeg en het bakken van de pannenkoeken, leerden de kinderen hoe ze die lekkernijen vakkundig moesten serveren. Als beloning werd er lekker gesmuld van de pannenkoeken die ze zelf hadden klaargemaakt. (EJM)