Kerstman feestelijk ontvangen aan de Herberg op de Markt Jean Eykmans

15 december 2018

De aankomst van de Kerstman gebeurde in stijl in Meerhout. Onder grote belangstelling bereikte de Kerstman de Herberg van de Kerstman die staat opgesteld aan brasserie De Met op de Markt. Tot Driekoningen wordt in en rond de Herberg een lang en gevarieerd programma afgewerkt, door de verenigingen De Met & Friends en Vaderlands Vredelievend Meerhout (de verenigde oud-strijdersverenigingen van Meerhout) in mekaar gestoken. Een 15-tal vrijwilligers van beide verenigingen bouwden de Herberg in enkele dagen tijd op. Een prachtige, soliede houten constructie is het resultaat. Naast de Herberg waar de Kerstman de volgende weken de gulle gastheer is staat een kerststal met levende dieren. Francis Mertens (De Met & Friends) is de drijvende kracht achter het evenement. “Vorig jaar bouwden we voor het eerst het Huis van de Kerstman, met een cafeetje, woonkamer voor de Kerstman en een stal. Maar al snel bleek het cafeetje veel te klein voor de bezoekers. Daarom bouwden we nu een grotere gelagzaal.”

De Kerstman kwam in Meerhout toe via Genepas en de Gasthuisstraat. Daar hield de koets van de Kerstman halt aan koffiehuis Den Doktoor waar de Kerstman en zijn assistenten Roger en Marc een deugddoend drankje werd aangeboden. Daar sloten vier elfjes, Ruby, Free, Lente en Fee, en kerstmama Annemie aan bij de Kerstman, accordeonist/Kastaar Dré zorgde voor de muziek. De elfjes namen plaats op de koets en reden samen met de Kerstman richting de Markt waar ze hartelijk werden onthaald aan de Herberg. De Kerstman bleek vermoeid maar tegelijk heel tevreden om terug in Meerhout te mogen verblijven de volgende weken.

BEVRIJDINGSFEESTEN

Met de aankomst van de Kerstman in Meerhout was meteen ook de kerstmarkt geopend. Lokale verenigingen zorgden voor knusse kraampjes en gezelligheid. Die sfeer zal ook bij de activiteiten de volgende weken nooit ver weg zijn. Zo staat 22 december in het teken van Kerstmis in oorlogstijd, met de aanwezigheid van militairen in originele klederdracht uit WOII en optredens van Vera Lynn. Op 29 december staat zanger Mr. Marfac garant voor een avond vol ambiance tijdens een Après Ski-Tiroleravond. Op 5 januari treedt de Meerhoutse volksgroep Kastaar op en op 6 januari wordt er Driekoningen gevierd.

De opbrengst van de drankverkoop in de Herberg krijgt een goede bestemming. Francis Mertens:”Op 13, 14 en 15 september 2019 vieren we in Meerhout de 75ste verjaardag van de bevrijding van Meerhout. Het worden drie fantastische dagen met een stoet, een bal en een vrijheidsbrunch, maar dat kost geld. En daarom gaan we de opbrengst van de Herberg daar aan besteden. En dat is alleen maar mogelijkheid dank zij de vrijwillige inspanningen van de mensen van De Met & Friends en VVM!”