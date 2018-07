Katvissers vissen samen met dagcentrum Eepos 03 juli 2018

02u35 0

De Meerhoutse vissersclub De Katvissers bezorgden acht bezoekers van het Geelse dagcentrum Het Eepos een onvergetelijke dag. Het Eepos is een dagcentrum voor volwassenen met een handicap die niet kunnen tewerkgesteld worden in een gewone werkomgeving of een beschutte werkplaats. Aan de prachtige visvijver in de groene long vlakbij het centrum van Meerhout in de Smissestraat wierpen de Katvissers en hun gasten een lijntje uit. Om de competitiegeest aan te scherpen werd er een trofee uitgeloofd voor wie het meeste gewicht aan vissen boven haalde. Begeleider Rob Smeets verwoordde achteraf het grote plezier dat zijn mensen beleefden tijdens en na de vissersprijskamp. En ook de Katvissers waren bijzonder opgetogen om hun gasten een mooie dag te doen beleven.





(EJM)