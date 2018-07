Kattenfeesten op 18 augustus 14 juli 2018

02u42 0

De Kattenfeesten, het jaarlijkse grote dorpsfeest in Meerhout, vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 augustus. Vanaf 15 uur zijn er op de verkeersvrije Markt rond de kiosk optredens en heel veel straattheater en randanimatie voor groot en klein. Naast de horecazaken aan de Markt brengen ook plaatselijke verenigingen dranken en hapjes aan de man om hun kas te spijzen. De presentatie is in handen van Eddy Van den Bergh. De volgende artiesten staan op de affiche: om 15 uur Jacko Bons zingt Marva, om 17.15 uur The Bizzy Beez, om 19.45 uur Lost Heroes en om 22 uur Domino. Doorlopend is er kinder- en randanimatie met springkastelen en ballonenclown Stekke, Tjoebie, Klei Atelier, Sweeper en Vuurelf. (EJM)