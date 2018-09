Kandidaten van 28 tot 82 jaar bij sp.a 06 september 2018

De Meerhoutse sp.a trekt naar de verkiezingen met als motto "kies voor meer Meerhout". Huidig schepen Fons Hannes voert de ploeg aan. In zijn kielzog volgen nog vijf huidige mandatarissen in gemeenteraad en OCMW-raad: Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, Dorien Lievens en Jo Laenen. "Onze lijst telt 11 vrouwelijke en 10 mannelijke kandidaten. Onze jongste kandidaat Idge Beyens is 28, de oudste is 82, Beth Laermans", aldus Fons Hannes. De overige kandidaten zijn: Wim Leeuws, Gilberte Hannes, Herman Vandepoel, Annita Vandebergh, Gunther Sergooris, Toon Hendrickx, Roger Melis-Aerts, Maria Leeuws, Patrick Sneyers, Marie-Louise Wilms, Faride Khabache, Christiane Vanderauwera, Kristel Verswijvel en Dorien Lievens. Dorien is tevens kandidaat nummer 4 op de provincielijst. (EJM)