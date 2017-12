Juwelen en geld weg 02u45 0

Dieven hebben maandag ingebroken in een huis aan de Biesakkerlaan. De daders hebben een raam geforceerd en hebben juwelen meegenomen. Ook aan de Boslaan hebben is maandag ingebroken in een woning. Daar geraakten de dieven binnen via een raam. Ze namen geld mee. (VTT)