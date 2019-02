Joggen voor beginners en gevorderden Jean Eykmans

25 februari 2019

11u50 0

Wie op een vlotte manier wil leren joggen kan op maandag 18 maart beginnen aan een loopprogramma, georganiseerd door KWB Centrum, gemeentebestuur en sportraad. De groepssessies gaan alle door op maandag, van 19 tot 20 uur, op de atletiekpiste van het gemeentelijk sportcentrum in de Sportlaan. De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Inschrijven kan tot en met 10 maart via www.kwbmeerhoutcentrum.be. De inschrijving is definitief na overschrijving van 10 euro op het rekeningnummer BE65833347787096 met vermelding “Joggen 2019", met de naam van de deelnemer.

Gedurende 10 weken wordt er stelselmatig gewerkt aan de fysieke conditie aan de hand van een opbouwend loopprogramma onder begeleiding van ervaren looptrainers. Beginners kunnen na tien wekken vlot 5 kilometer afleggen. Gevorderde lopers vormen een aparte groep en kunnen kiezen voor 8 of 12 kilometer.

Info: Roger Verheyen (KWB), tel. 0497/41.41.54 of via www.kwbweerhoutcentrum.be.