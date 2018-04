Jeugd organiseert NYX Festival 09 april 2018

Meerhout Meerhout heeft er met NYX een gloednieuw festival bij. De eerste editie vindt plaats op zaterdag 30 juni op de wei van Gebergte.

De gemeente kent een rijke geschiedenis aan festivals, met onder meer Apollo Rock en Groezrock. Het is dat eerste festival dat nu aan de basis ligt van NYX. "Jarenlang moesten we de verhalen van onze ouders aanhoren, van hoe zij Apollo Rock uit de grond hadden gestampt. Nu is het onze beurt", aldus mede-organisator Tom Maes. "Het festival richt zich vooral op liefhebbers van pop- tot rockmuziek, maar ook voor die van indie en funk is het festival een aanrader. Als naam kozen we uiteindelijk voor NYX, de Griekse Godin van de Nacht. Dat leek ons wel toepasselijk." De affiche van NYX Festival kleurt volledig Belgisch. Een van de opvallendste namen op de affiche is Chackie Jam. De groep werd begin dit jaar nog gekozen als een winnaar van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop, aan de kassa 16 euro. (WDH)