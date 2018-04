Jazzconcert in Tarmac 13 april 2018

In het Kultureel Transfusie Centrum Tarmac aan het Pastoor Van Haechtplein in Meerhout gaat op zondag 22 april een jazzconcert door van zangeres Esther Van Hees uit Mol en gitarist Mateusz Pulawski. Het namiddagconcert begint om 16 uur. Op 19 april komt hun nieuwe album "What Saturday Brought" (met een gastbijdrage van saxofonist Bart Wirtz) uit. Drie dagen later komen ze dit nieuwe album in Tarmac presenteren. Een primeur dus.





De Tarmac-deuren openen op 22 april om 15 uur. De locatie bevat 80 zitplaatsen. Tickets aan 5 euro zijn te bestellen via tickets@tar-mac.be. (EJM)