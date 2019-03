Investering van 226.000 euro in watermolensite Wouter Demuynck

01 maart 2019

19u18 0 Meerhout Er wordt zo’n 226.000 euro geïnvesteerd in de opwaardering van de Meerhoutse watermolensite. De gevraagde verwervingssubsidies werden recentelijk toegekend, waardoor de verdere uitbouw van de site in een stroomversnelling komt.

De gemeente Meerhout, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos stonden destijds in voor de aankoop van de site terwijl de provincie Antwerpen het project coördineerde. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij is deeleigenaar van de site. Bedoeling is om de watermolensite in te richten als aantrekkelijke toegangspoort tot het achterliggende Grote Netewoud, een natuurgebied met veel speelgelegenheid.

Dankzij de investeringen van de verschillende partners en mede door de subsidies van de Vlaamse overheid kan de site nu verder ingericht worden. Zo komen er nieuwe wegen die de site bereikbaar maken voor wandelaars en fietsers en die aansluiten op bestaande wandelingen in het gebied. Een onthaalcentrum met café zorgt er verder voor dat de site kan uitgroeien tot een leuke ontmoetingsplek voor natuurliefhebbers.

Natuurpunt gaat nu volop aan de slag om de watermolen te verbouwen tot een fiets- en wandelcafé, dat na de zomer van 2019 zou openen. De gemeente Meerhout sloopte intussen de verouderde gebouwen zodat een mooie natuurlijke overgang tussen het bezoekerscentrum en het natuurgebied gerealiseerd kan worden.