Infoavond over masterplan schoolomgeving 04 mei 2018

In de raadzaal van het gemeentehuis vindt dinsdag 15 mei om 19.30 uur een infoavond plaats over het masterplan van de schoolomgeving Schoolstraat-Eikenboomlaan. In samenwerking met de IOK-plangroep voerde het gemeentebestuur een onderzoek uit om de kwaliteiten en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van deze omgeving in beeld te brengen. Dat resulteerde in een inrichtingsvoorstel dat het gemeentebestuur wil toelichten. (EJM)