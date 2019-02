Inbrekers doorzoeken woning JVN

27 februari 2019

16u10 0

Inbrekers hebben dinsdag tussen 16 uur en 22 uur een bezoek gebracht aan een woning in Biezenhoed in Meerhout. De bewoners ontdekten bij thuiskomst dat de achterdeur was open gebroken. De daders doorzochten de woning. De buit is niet gekend.