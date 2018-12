Inbraak vastgesteld na vakantie Wouter Demuynck

28 december 2018

16u01 0

In de nacht van donderdag op vrijdag is in de Biesakkerlaan in Meerhout een inbraak vastgesteld nadat de bewoners waren thuisgekomen van vakantie. De deur werd geforceerd, maar het is nog onbekend wat er werd gestolen. Eveneens is het nog onduidelijk wanneer de diefstal gebeurd is.