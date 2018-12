Inbraak tijdens vakantie Wouter Demuynck

28 december 2018

In de Biesakkerlaan hebben inwoners bij hun thuiskomst na vakantie vastgesteld dat er dieven langsgeweest waren. De daders forceerden de deur, maar het is nog niet duidelijk wat ze precies gestolen hebben. Ook is het niet geweten wanneer de diefstal gebeurd is.