Inbraak in woning 14 augustus 2018

Aan de Boerenkrijglaan in Meerhout is maandagochtend rond 9.20 uur een inbraak vastgesteld in de woning. De daders drongen het huis vermoedelijk tijdens het weekend al binnen. De bewoners zijn met vakantie waardoor de omvang van de buit niet gekend is. (JVN)