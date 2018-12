Historische fotoreeksen en Kerstmis in oorlogstijd in Herberg van de Kerstman Jean Eykmans

20 december 2018

In de Herberg van de Kerstman aan brasserie De Met op de Markt staan 2 evenementen gepland. Op vrijdag 21 december worden in de gezellige houten pop-up Kerstherberg vanaf 18 uur fotoreeksen getoond van evenementen in Meerhout, zoals de onvergetelijke Fata Morgana-proeven die op een bloedhete zaterdag in de zomer van 2007 op de speelweide in de Eikenboomlaan doorging. Op zaterdag 22 december herleeft in en rond de Herberg Kerstmis in oorlogstijd. In aanwezigheid van militairen in originele uitrustingen van Wereldoorlog II zal de sfeer toen herleven. Er staan optredens gepland met liedjes van Vera Lynn. Nostalgie troef.

De Met and Friends en Vaderlands Vredelievend Meerhout (de verbonden oud-strijdersverenigingen) zijn de inrichters. Beide verenigingen willen de opbrengst van de Herberg van de Kerstman besteden aan de organisatie van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Meerhout, volgend jaar op 13, 14 en 15 september.