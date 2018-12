Hilde - Marie van Stienus - Rutten wint cultuurprijs 2018 Jean Eykmans

27 december 2018

Zeven personen en verenigingen dongen mee naar de cultuurprijs 2018. De jury zette de meeste punten achter de naam van Hilde Rutten. Hilde kroop de voorbije vier jaar in de huid en vooral in het hoofd van Marie van Stienus, een Meerhouts meisje dat aan het begin van de Eerste Wereldoorlog 15 jaar was en op facebook wekelijks haar oorlogsverhaal schreef in de vorm van dagboekfragmenten. Hilde deed dat op heel toegankelijke, vlotte en volkse taal. Menig Meerhoutenaar keek wekelijks uit naar het vervolg van Marie van Stienus’ levensverhaal.

De andere kandidaten voor de jaarlijkse cultuurprijs waren: Nick Mateuwsen met zijn pianospel. Drift met het multidisciplinair stuk ‘Los Zand’, ‘Elf Gram Vet’ bood een forum aan groepen en dj’s op de allereerste editie van het NYX-festival, De Vleskes lieten heel wat volk griezelen tijdens hun jaarlijkse Haloweentocht, Jos Delarbre richtte zich op de literatuur en schreef het boek ‘We wandelen verder…’, en Herman Sterckx had een voortrekkersrol in het boek Merret in Oorlog en het bovenlokaal educatief onderzoeksproject ‘Kempense Klaprozen’.

De bekendmaking van de cultuurprijs ging door tijdens het gemeentelijk Nieuwjaarsconcert, opgeluisterd door het Symfonieorkest Zuiderkempen, in de kerk van Meerhout-Berg in aanwezigheid van 500 personen.