Herdenking slachtoffers crash Valentijnsnacht 14 februari 2018

Vaderlands Vredelievend Meerhout herdenkt vandaag dat 75 jaar geleden een Engels militair vliegtuig door Duitse troepen werd neergehaald boven De Donken in Meerhout. Dat gebeurde tijdens de Valentijnsnacht in 1943. De crash en alles wat er op volgde wordt jaarlijks herdacht in Meerhout. Drie van de zes bemanningsleden overleefden de crash niet. De anderen zijn inmiddels overleden maar bezochten met hun families Meerhout. De band met de families is nog steeds erg intens.





De vaderlandslievende verenigingen en het gemeentebestuur verzamelen om 9.15 uur aan het gemeentehuis. Om 10 uur wordt een mis opgedragen in de Sint-Trudokerk. Daarna verplaatst het gezelschap zich naar het oorlogsmonument De vleugel in De Donken. Daar volgt om 11 uur een ceremonie waarin de slachtoffers van de crash tijdens Valentijnsnacht 1943 eervol herdacht worden. Tijdens de ceremonie worden toespraken gehouden, bloemen neergelegd en militaire liederen gespeeld. Een 4-koppige delegatie Britse militairen zal de herdenking bijwonen. (EJM)