Haenvense molen scoort hoge ogen op Molendag 27 augustus 2018

02u38 0

Een van de trekpleisters tijdens de Provinciale Molendag was gisteren de Haenvense molen op de heuvel in de Lindestraat in Meerhout-Zittaart. Hij kwam vorig jaar in het bezit van beroepsmolenaar Jef Druyts en zijn vrouw Edith Vanthienen. De molen werd in 1943 verplaatst van Haenven in Veerle (Laakdal) naar Zittaart. "Het heeft niet veel gescheeld of de molen had vandaag niet gedraaid. Door de droogte van de voorbije periode was er een probleem met de wieken in de askop. Vanmorgen heeft Lieven Dockx nog nieuwe onderdelen, op grote hoogte, vervangen. Gelukkig maar, want dank zij die interventie kunnen de mensen vandaag de mooie Haenvense molen in alle glorie zien draaien", zegt Druyts die de molen bemaalt samen met Lieven Dockx en schepen-molenaar Jan Melis. (EJM)