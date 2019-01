Groot Vogelfeest in bezoekerscentrum Grote Netewoud Jean Eykmans

24 januari 2019

In het bezoekerscentrum Grote Netewoud (Watermolen 8) gaat zondag 27 januari tussen 13 en 18 uur het Groot Vogelfeest door. Doorlopend gaan er een reeks activiteiten door die allemaal iets met vogels te maken hebben. Kinderen kunnen er een spechtenblok en een pindamannetje bouwen. Verder kan men genieten van een heerlijke verwenkoffie, lekkere zelfgemaakte pannenkoeken, een warme tas soep, chocomelk, glühwein en tal van bio-sapjes of een frisse Gageleer op het gezellig terras aan de vistrap. Om 14 en 15 uur kunnen de bezoekers met een natuurgids op Koekeloere-wandeling (1,6 km), waar de kids aan de hand van een zoektocht naar vogelsilhouetten meer te weten komen over deze vogels. Onderweg komt men zelfs enkele rare snuiters tegen die heel veel weten over onze gevederde vrienden! De toegang en deelname aan de wandelingen is gratis. Wegens de renovatiewerken aan het watermolengebouw is er geen parking aan de watermolen. De bezoekers worden gevraagd de wagens reglementair te parkeren in de buurt.