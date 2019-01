Groot Vogelfeest brengt mens dichter bij gevleugelde vrienden

Jean Eykmans

29 januari 2019

In en rond het bezoekerscentrum Grote Netewoud aan de oude watermolen in Meerhout verzamelde een publiek van alle leeftijden om deel te nemen aan de activiteiten in het kader van het Groot Vogelfeest. De jongeren staken de handen uit de mouwen en timmerden en knutselden spechtenblokken en pindamannetjes in mekaar. Onder begeleiding van ervaren natuurgidsen werd de natuur ingetrokken voor de Koekeloerewandeling en ook daarbij kregen de jongsten een vooraanstaande rol. Zij gingen tijdens de wandeling op zoek naar vogelsilhouetten waarbij ze meer te weten kwamen over de leefgewoonten van die gevleugelde dieren. In het bezoekerscentrum werd heerlijke verwenkoffie geschonken en kon men zich verwarmen en de innerlijke mens versterken met zelkfgemaakte pannenkoeken.

De volgende activiteiten van Natuurpunt Grote Netewoud in Meerhout gaat door op zondag 17 maart. Om 14 uur start aan Watermolen 8 de Sint-Jozefswandeling onder begeleiding van natuurgids Luc Vandenbergh.