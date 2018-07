Graven oud-strijders krijgen opknapbeurt 19 juli 2018

02u48 0

Om de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in stand te houden worden de graven van de oud-strijders opgewaardeerd tegen 11 november. Omwille van deze werken is het kerkhof van de Sint-Trudokerk gesloten voor het publiek van 20 augustus tot en met 3 september. De beschadigde herdenkingsplaten en Belgische vlaggetjes worden vervangen, kapotte kruisen hersteld. Het erepark op het kerkhof aan de Sint-Trudokerk wordt een groene zone. Daarvoor worden de horizontale constructies verwijderd en er komt gras in de plaats. De ruggen van de zerken en het stoffelijk overschot blijven behouden. (WDH)