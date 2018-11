Graven en erepark oud-strijders opgewaardeerd Redactie

13 november 2018

Een hoogtepunt in het programma van de 11 november-herdenking is de openstelling van het volledig gerenoveerde erepark van de gesneuvelde Meerhoutenaren tijdens de twee wereldoorlogen. " Het erepark op het kerkhof aan de Sint-Trudokerk onderging een hele transformatie. De beschadigde herdenkingsplaten en Belgische vlaggetjes werden vervangen, kapotte kruisen werden hersteld. De horizontale constructies van de graven werden verwijderd, er werd een betonnen sokkel gegoten en de ruggen van de zerken werden er bovenop geplaatst. Met daartussen grasmatten werd een groene zone gecreëerd. Op het erepark werd een Silent Soldier, een levensgrote afbeelding van een soldaat, geplaatst die James Harris uit Smallfield in Groot-Brittanië aan de gemeente schonk", aldus schepen Jan Melis (CD). (EJM)