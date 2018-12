Gratis nieuwjaarsconcert met Symfonieorkest Zuiderkempen Jean Eykmans

21 december 2018

Het jaarlijks nieuwjaarsconcert gaat dit jaar door op zondag 23 december in de Sint-Jozefkerk in Meerhout-Berg (Kerkplein). Het Symfonieorkest Zuiderkempen brengt er een programma waarbij filmmuziek centraal staat. Daarbij worden beelden geprojecteerd. Ook woordkunst komt aan bod. Het concert kan gratis bijgewoond worden. De deuren openen om 18.15 uur, het concert begint om 20 uur. Er is plaats voor 550 personen. Reserveren kan niet, dus op tijd komen is de boodschap.

Het tweede deel van de avond begint met de bekendmaking en uitreiking van de cultuurprijs en de huldiging van de cultuurvrijwilligers.