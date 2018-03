Gouverneur tikt schepencollege op de vingers 05 maart 2018

De Antwerpse gouverneur heeft een beslissing van het Meerhoutse schepencollege geschorst. Op 13 december 2017 besliste het schepencollege om aan Kempens Landschap een financiële bijdrage van 15.387 euro te leveren voor de aankoop van percelen in de Molse Heide. Gemeenteraadslid Mannu Dox (Vlaams Belang) diende klacht in tegen de beslissing omdat de gemeenteraad hierover niet werd geraadpleegd.





Burgemeester Jos Engelen (CD) erkent dat het schepencollege in de fout is gegaan, maar wijst erop dat een extra gemeenteraad ook geen ideale oplossing was. "Pas drie dagen voor de openbare verkoop zijn we door Kempens Landschap gecontacteerd. Als we dan nog een gemeenteraad moesten samenroepen, waren we 2.550 euro aan zitpenningen kwijt voor een beslissing die 15 minuten in beslag zou nemen. We starten het dossier nu opnieuw op om het binnen enkele maanden op de gemeenteraad te behandelen." (WDH)