Gereedschap en batterij gestolen uit garage

15 januari 2019

13u50

In de Vlasstraat in Meerhout werd maandag een inbraak vastgesteld in een vrijstaande garage achter een woning. Het is niet duidelijk wanneer de inbraak precies heeft plaatsgevonden: ergens tussen 9 en 14 januari. De daders forceerden het slot van de garage. Ze maakten werkmateriaal en een fietsbatterij met lader buit.