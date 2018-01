Gemeente zoekt vrijwilligers om drankjes te serveren 26 januari 2018

Het gemeentebestuur is op zoek naar personen die als vrijwilliger een handje willen toesteken tijdens de gemeentelijke recepties en activiteiten waar gasten een hapje en een drankje krijgen aangeboden. Dat zijn evenementen als de 11-novemberviering, de personeelssportdag, de opening van kunstenproject MAK, en de vrijwilligersviering. De kandidaten kunnen zich opgeven als coach of als losse medewerker. Voor de prestaties ontvangen de vrijwilligers een vergoeding. Een horecaopleiding is niet nodig, organisatietalent bezitten en graag tussen de mensen zijn, iszijnvoldoende. Meer info: Lutgart Wilms, tel. 014/24.99.22, of via lutgart.wilms@meerhout.be. (EJM)