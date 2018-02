Gemeente zoekt energiemeesters 23 februari 2018

Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers om energiemeester te worden. Dat is iemand die opgeleid wordt tot een expert in het besparen van energie in huis om gezinnen te helpen met hun energievragen. De vrijwillige energiemeesters krijgen deskundige ondersteuning van Kamp C. Wie zich geroepen voelt om die opleiding te volgen, kan zich kandidaat stellen via www.kempen2020.be/energiemeester. De volgende opleiding tot energiemeester start op 28 maart 2018. Registreren dient te gebeuren voor 5 maart 2018. (EJM)