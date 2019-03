Gemeente en voetbalclub Berg en Dal investeren in nieuwe kleedkamers en douches Wouter Demuynck

27 maart 2019

17u59 0 Meerhout De sportsite aan de Sportlaan gaat enkele vernieuwingen tegemoet. Het bestuur en voetbalclub Berg en Dal slaan de handen in elkaar om nieuwe kleedkamers en sanitaire voorzieningen te bouwen voor de club. De gemeente subsidieert 250.000 euro van de totale kostprijs van 725.000 euro. Na het bouwverlof zouden de eerste afbraakwerken al starten.

De clubvoorzieningen van Berg en Dal zijn al danig verouderd. Bovendien kent de club de laatste jaren een sterk stijgend aantal jeugdspelers. Hoog tijd voor een nieuwe accommodatie, vindt het gemeentebestuur. “Sinds geruime tijd kwamen er meer en meer klachten binnen van ouders die zich zorgen maakten over de veiligheid in de lokalen. Een oplossing hiervoor drong zich op. Samen met de voetbalclub zullen we nu kunnen investeren in de vernieuwing”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD). Ook zal er een nieuwe kantine opgetrokken worden.

Berg en Dal VV zal in het dossier optreden als bouwheer en het grootste deel van de investering, namelijk 475.000 euro, op zich nemen. “Gelukkig kunnen we ook rekenen op een subsidie vanuit de gemeente van een 250.000 euro om dit project te kunnen uitvoeren”, vertelt clubvoorzitter Chris Verheyen. “De gebouwen zullen een nieuw begin betekenen voor onze ploeg die het steeds beter doet en al staat te popelen voor een nieuw seizoen.”

Naast de vernieuwde clubaccommodatie van Berg en Dal zullen er ook nog bijkomende werken aan de hele sportsite uitgevoerd worden. In december 2017 keurde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) een subsidie van 277.068 euro toe. “Met dit bedrag werd reeds LED-verlichting op de tennisvelden ingevoerd en de bestaande draadafsluiting aan diezelfde tennisvelden vernieuwd”, weet schepen van Sport Roger Verheyen (CD). “In de toekomst zal de bestaande sintelpiste door een tartanpiste vervangen worden.”

Om die subsidies definitief te krijgen is een oplevering van alle werken nodig tegen december 2020. Berg en Dal hoopt na het bouwverlof te starten met de eerste afbraakwerken.