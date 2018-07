Gemeente en OCMW lanceren gezamenlijke website 11 juli 2018

02u30 0

Het Meerhouts gemeentebestuur en OCMW hebben voortaan een gemeenschappelijke website. Alle informatie over beide instanties staan nu gebundeld op de nieuwe webstek. Met een handige link vanop de startpagina van www.meerhout.be komt men snel terecht op de website van gemeente, OCMW, de bibliotheek, van woonzorgcentrum De Berk en van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot.





Een nieuwigheid op de vernieuwde website is het stratenplan van de gemeente. Ook informatie over werken of manifestaties op openbaar domein zijn er raadpleegbaar. Op de nieuwe website blijft het mogelijk om veilig en snel een aantal attesten en uittreksels online aan te vragen. Ook nieuwsberichten en nabije evenementen krijgen een plek op de startpagina. Wie graag automatisch op de hoogte gehouden wordt van alle nieuwtjes en activiteiten, kan inschrijven op de digitale nieuwsbrief die tweewekelijks in de mailbox verschijnt, behalve in de zomermaanden. (EJM)