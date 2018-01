Gemeente deelt tragewegenkaarten uit 27 januari 2018

De provincie Antwerpen startte in Meerhout een pilootproject rond trage wegen. Bijna een jaar lang werd er gewerkt aan de tragewegenkaarten. Die tonen alle bospaadjes, veldwegeltjes en jaagpaden op Meerhouts grondgebied en hun ligging tussen of op reeds bestaande bewegwijzerde wandelpaden. Het gemeentebestuur beschikt over 200 pakketjes tragewegenkaarten. Die pakketjes worden gratis ter beschikking gesteld van de bevolking en kunnen besteld worden, 1 per gezin. De bestelling dient te gebeuren uiterlijk op 28 februari via de gemeentelijke website www.meerhout.be. Indien er meer dan 200 aanvragen zijn, dan worden er 200 namen uitgeloot en verwittigd vanaf 10 maart. (EJM)