Geen nationale feestdag zonder frietjes 23 juli 2018

De Zomerbar aan de Nete had zaterdagavond een Belgisch tintje. Organisator Natuurpunt zette de Zomerbar op de oevers van de Nete aan de watermolen in het teken van de nationale feestdag met een Bal National. En daarbij mocht een Belgisch frietje niet ontbreken. De talrijke Zomerbar-gasten lieten zich de frieten dan ook opperbest smaken. Natuurpunt organiseert in juli en augustus in totaal zes keer een Zomerbar. De opbrengst daarvan gaat integraal naar de renovatie van het watermolengebouw dat zal worden omgebouwd tot een centraal gelegen wandel- en fietsknooppunt. (EJM)