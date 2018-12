Gasthuisstraat wordt De Warmste Straat Jean Eykmans

19 december 2018

11u30 0

De Gasthuisstraat van nummer 1 tot 58 wordt vrijdag 21 december De Warmste Straat. Koffiehuis Den Doktoor en Café magazijn slaan, net als vorig jaar, de handen in mekaar en zetten een programma op poten waarvan de opbrengst aan drie goede doelen zal geschonken worden: Prader-Willi Vlaanderen, Kom Op Tegen Kanker en de MS-Liga Vlaanderen.

Van 15 uur tot middernacht kan men in de (verkeersvrije) Warmste Straat terecht voor heel uiteenlopende activiteiten. De innerlijke mens kan versterkt worden met soep, chili con carne, hotdogs en wafels, warme chocomelk, glühwein, jenever en alle andere dranken uit de koffiebar en ‘t café. Om 19 uur start de Silent Run, lopen in stilte. De deelnemers (deelnemingsgeld is 10 euro) krijgen een draadloze koptelefoon en worden onderweg begeleid door Silent Disco en houden halt aan standen waar relaxerende oefeningen gedaan worden. Er zal muziek à volonté zijn en er zijn verrassingsoptredens om 18, 19 en 20 uur. Op de Warme Kerstmarkt staan tal van kraampjes opgesteld.

Kunstenaar Marinus van Nistelrooij heeft dan wel Meerhout al enkele jaren verlaten maar hij wil per sé zijn steentje bijdragen. Marinus zal eenieder die het wenst portretteren.