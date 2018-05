Fons Hannes trekt sp.a-lijst 02 mei 2018

Huidig schepen Fons Hannes zal op 14 oktober de Meerhoutse sp.a-lijst trekken. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens het traditionele Bal Populaire van de Meerhoutse socialisten op 1 mei. Daar sprak een enthousiaste Fons Hannes de aanwezigen toe.





"We hebben nu al meer kandidaten voor onze sp.a-lijst dan plaatsen. We mochten reeds 23 namen noteren voor 21 plaatsen. Onder hen zijn zeker al mijn huidige collega-schepen Luc Lievens en gemeenteraadsleden Jan Peys en Cris Rutten. De rangschikking is nog niet bekend. Jongeren die iets willen betekenen voor de socialisten dan zijn nog welkom", zegt Fons Hannes.





(EJM)