Film The Salesman in Watermolen Jean Eykmans

26 februari 2019

11u43 0

De werkgroep MOS (Meerhoutse OntwikkelingsSamenwerking) organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur de vertoning van de film The Salesman. De voorstelling gaat door op donderdag 28 februari om 20 uur in het bezoekerscentrum Het Grote Netewoud (Watermolen 8) aan de watermolen in Meerhout. Meer info: noordzuid@meerhout.be, tel. 014/24.70.52.