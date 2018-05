Fietsen, trappisten en muziek tijdens Maaifiejest 12 mei 2018

De Koninklijke Harmonie St.-Jorisgilde organiseert dit weekend haar Maaifiejest. Vandaag treedt tijdens een Trappistenavond het percussie-ensemble van de vereniging, kDoem, op in het gezelschap van Filip Bollaert. De inkom is gratis. Zondag kan vanaf 11 uur begonnen worden aan fietstochten over 25 en 45 km. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen tot 14 jaar mogen gratis meefietsen.





Vanaf 11 uur kan er gesmuld worden van spaghetti, kip en veggie-schotels. Voor de kinderen zijn er springkastelen, grime en een kleurwedstrijd waarbij alle kinderen een prijs krijgen. Orbis Musicana geeft om 17 uur een concert.





Alle activiteiten gaan door in de Heuvelstraat 3 in Meerhout-Gestel. (EJM)