Feestmarkt met cadeautjes en paardenmolen Jean Eykmans

25 december 2018

De wekelijkse markt in Meerhout wordt deze week in een feestelijk kleedje gestoken. Op donderdag 27 december slaan het gemeentebestuur en de marktkramers de handen in mekaar. Van 8.30 tot 12 uur deelt het gemeentebestuur warme choco, gluhwein en cadeautjes uit. De kinderen kunnen terecht op een gratis paardenmolen.