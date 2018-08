Feest ten voordele van restauratie 17de-eeuwse watermolen 01 augustus 2018

02u47 0 Meerhout Met als thema "De watermolen herleeft!" staat zondag 5 augustus een feestprogramma op de agenda aan de 17de-eeuwse watermolen aan de Nete in Meerhout.

Natuurpunt en het Meerhouts gemeentebestuur hebben het plan opgevat om de historische watermolen te restaureren om er de toegangspoort van te maken tot het gebied van het Grote Netewoud voor duizenden wandelaars en fietsers uit de Kempen en daarbuiten. Het natuurcafé in het watermolengebouw hoopt begin 2019 de deuren te openen.





Tegen zondag 5 augustus wordt de voormalige parking van de oude watermolen omgetoverd tot één groot terras. Daar kan van 13 tot 18 uur genoten worden van biologische hapjes en drankjes en live muziek van Jaco. De sportievelingen kunnen deelnemen aan natuurwandelingen onder leiding van gidsen van Natuurpunt. De wandelingen starten om 14, 15 en 15.30 uur. Wie bij dag en dauw van de prachtige natuur langs de oevers van de Grote Nete wil genieten kan om 6 uur deelnemen aan de vroegochtendwandeling met gids.





De kinderen kunnen tijdens het feest rond de watermolen terecht op het Totterpad, een kindvriendelijke en educatieve wandeling langs de boorden van de Grote Nete. Voor hen is er ook een springkasteel, grimeren en een creatieve workshop.





Op de eerste verdieping van het bezoekerscentrum kan men de expo bezoeken over het waterleven in de Grote Nete en de aanleg van de vispassage door partner VMM en genieten van een fotopresentatie van de Natuurpunt-natuurfotografen. De toegang is gratis. (EJM)