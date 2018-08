Erepark oud-strijders krijgt opwaardering 22 augustus 2018

Het kerkhof aan de Sint-Trudokerk in Meerhout-Centrum zal voor het publiek niet toegankelijk zijn tot en met maandag 3 september. Er worden werken uitgevoerd aan de graven van de oud-strijders. Het gemeentebestuur wil tegen 11 november de graven van de oud-strijders opwaarderen en op die manier de herinnering aan de wereldoorlogen in stand houden. Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Erfgoedcel en IOED k.ERF herdenken deze gebeurtenis met het project 'Van herdenken naar herinneren: de kracht van lokale verhalen'.





"De twee wereldoorlogen hebben ervoor gezorgd dat ook in Meerhout heel wat slachtoffers zijn gevallen. Veel Meerhoutenaren vochten mee aan het front en hebben een laatste rustplaats gekregen op de kerkhoven rond de kerken of op de gemeentelijke begraafplaats in de Lieve Vrouweweg. Aan de graven van de oud-strijders zullen de beschadigde herdenkingsplaten en Belgische vlaggetjes worden vervangen, kapotte kruisen worden hersteld. Het erepark op het kerkhof aan de Sint-Trudokerk wordt een groene zone. Daarvoor worden de horizontale constructies verwijderd en er komt een grasperk in de plaats. Het gemeentebestuur ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid", zegt schepen Jan Melis (CD). (EJM)