Eerste Zomerbar aan de Nete 04 juli 2018

02u34 0

Aan het documentatiecentrum Grote Netewoud aan Watermolen 8 in Meerhout vindt zaterdag 7 juli de eerste Zomerbar aan de Nete plaats. De gezellige locatie met terras aan de vistrap op de Nete wordt ingericht als cinema-terras. Vanaf 17 uur worden er nacho's met dipsaus geserveerd, popcorn en bio-drankjes waaronder de Gageleer. De film De terugkeer van de Natuur wordt er geprojecteerd. De film werd gemaakt in het kader van 3Life+ projecten, waarbij ook het Grote Netewoud hoort. De film geeft een unieke kijk op de natuur in de regio en geeft een goed beeld van hoe Natuurpunt met behulp van het Life-fonds de natuur actief herstelt. Het Zomerterras wordt gesloten om 23 uur. De opbrengst van de Zomerterrassen aan de Nete komt ten goede aan de geplande renovatie van de watermolen.