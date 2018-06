Eerste Totter-Rangers krijgen diploma natuurgids 20 juni 2018

32 jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar ontvingen een diploma natuurgids: ze zijn de allereerste Totter-Rangers. "Op vier woensdagen gaven 9 ervaren Natuurpunt-gidsen workshops aan de kinderen over diverse thema's: kriebel- en fladderbeestjes, planten en bomen, waterdiertjes en vogels en sporen. Bij wijze van proef namen de jonge natuurgidsen hun familieleden op sleeptouw en verzorgden hun eerste gidsenbeurten. En ze slaagden allemaal met brio in hun opzet", zegt Wendy Thys (Natuurpunt). De naam Totter-Rangers werd afgeleid van het Totterpad, een wandelpad met vertrek- en aankomstplaats aan het documentatiecentrum aan de watermolen op de Nete in Meerhout.





(EJM)